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Эксперты рассказали, визы в какие страны туристы планируют получить 

РИА Новости 5 часов назад
Россияне рассказали, какие визы хотят получить
Фото: РИА Новости
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, визы в какие страны они планируют оформить, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, есть ли у них документы для посещения других стран и в каких консульствах они планируют получить их в ближайшее время.
Оказалось, что у 64 процентов респондентов виз нет. А из-за пандемии 59 процентов обладателей разрешений на въезд в другие государства не успели воспользоваться ими до закрытия границ.
Чуть больше трети опрошенных (35 процентов) планируют оформить новые документы в этом году. Большая часть —13 процентов туристов — намерены получить итальянскую визу, девять процентов — испанскую, 10 процентов — разрешение на въезд в США. Хотят открыть шенгенскую визу, но пока не решили, в какую именно страну за ней обращаться, восемь процентов опрошенных.
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