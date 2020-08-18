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Отдых на юге России в конце августа подешевел на 20% 

Агентство «Москва» и ещё 14 5 часов назад
Отдых на юге России подешевел к концу августа
Фото: depositphotos.com
Минимальная стоимость недельных туров на юг России с вылетом из Москвы в конце августа снизилась на 15-20% по сравнению с аналогичными поездками в середине месяца, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

"Сейчас минимальные цены недельных туров [на двоих] с авиаперелетом 22-28 августа на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 22,7-25,8 тыс. рублей на двоих. Для вылетов 15-21 августа этот диапазон был 26,7-32,9 тыс. рублей на двоих. Таким образом, стартовые цены на туры на Юг России снизились на 15-20%", — говорится в сообщении АТОР.

Эксперты считают, что это связано с сокращением числа отдыхающих с детьми в преддверии нового учебного года, а также с открытием для российских туристов курортов Абхазии и Турции, отмечается в сообщении.
Наибольшее снижение цен наблюдается в Сочи, Геленджике и Анапе. При этом цены в основном снижают отели эконом-сегмента, тогда как премиальные отели загружены полностью и стоимость проживания не корректируют, подчеркнули в АТОР.
Самый дешевый тур на Юг России с вылетом в конце августа из Москвы сейчас можно приобрести в Алушту за 22,7 тыс. рублей, такой тур будет включать недельное проживание для двоих в гостинице эконом-класса без питания, свидетельствуют данные АТОР. В Красной Поляне туры с такими же параметрами, только проживанием в трехзвездочных гостиницах, стартуют от 22,9 тыс. рублей.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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