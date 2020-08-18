Названы способы обезопасить себя в отеле

Известная в социальных сетях стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) раскрыла способы обезопасить себя при проживании в отеле. Девушка опубликовала ролик с пояснениями на своей странице в TikTok.

Так, по словам бортпроводницы, когда туристы заселяются в отель, они не должны произносить вслух номер своей комнаты, если рядом стоят другие постояльцы. Кроме того, девушка посоветовала гостям всегда проверять, нет ли кого-то из посторонних за спиной, когда они заходят в своей номер.

Также Камалани считает, что путешественники сразу должны убедиться, что в комнате нет других людей, отодвинув занавески и посмотрев под кроватью. Далее стюардесса порекомендовала проверить углы матраса на предмет наличия клопов, а также сразу убрать с кровати покрывало и декоративные подушки, поскольку их никогда не стирают.

Вдобавок сотрудница авиакомпании попросила туристов никогда не класть сумку на чистую кровать, поскольку она стояла на полу в аэропорту.

«Наконец, если у вас в номере нет холодильника, положите еду в ведро со льдом — и готово!» — заключила Камалани.

Ее ролик с полезными советами стал вирусным в TikTok и набрал больше пяти миллионов просмотров.

В июле стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, посоветовала пассажирам выбирать ранние рейсы, поскольку они могут быть безопаснее. Так, по заверениям стюардессы, салоны самолетов тщательнее всего очищаются ночью, когда целая команда уборщиков протирает все кресла и столики, дезинфицирует поверхности и моет туалеты.