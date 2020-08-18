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Стала известна судьба заразившихся коронавирусом за границей россиян 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Стала известна судьба заразившихся COVID-19 за рубежом
Фото: Lenta.ru
О том, что ожидает туристов при попадании в экстренную ситуацию, рассказал заместитель гендиректора компании Tez Tour Владимир Каганер в интервью «Пятому каналу».
Как отметил Каганер, покидающие страну россияне «застрахованы по умолчанию», поскольку это является обязательным условием оформления путевок во время пандемии. Также по желанию туристы могут добавить к стандартному пакету дополнительные опции: юридическую помощь за рубежом или покрытие расходов при отмене тура. При заражении коронавирусом, заверил он, помощь россиянам будет оказана в любом случае.

«Она включена по умолчанию в самую обычную, не расширенную страховку. Никаких страшных последствий быть не может, все это покрывается»,

— сказал эксперт.
Он пояснил, что в случае заражения COVID-19 в Турции лечение туристов проведут на месте. Если у человека не будет видимых показаний к госпитализации, его оставят в отеле до выздоровления, при ухудшении состояния переведут в ближайшую больницу.
По этой причине, добавил Каганер, россиян просят приобретать дополнительные виды страховок, которые покроют продление пребывания человека в стране в случае болезни.
Ранее сообщалось, что в Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса. По данным местного сообщества торакальных хирургов, число выявленных случаев заражения продолжает расти ежедневно — предполагается, что это связано с ослаблением ограничительных мер, произошедшим в начале июня.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 231 тысяча человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.
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Новости путешествий , Владимир Каганер
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