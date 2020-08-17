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Как вести себя в самолете рядом с буйным пассажиром 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как правило, большинство перелетов происходят без происшествий. Но бывают ситуации, когда на борту оказывается буйный пассажир. «Рамблер» расскажет, как вести себя, если вы оказались в самолете с дебоширом.
Прежде всего, стоит помнить, что успокоить хулигана разговорами не получится. Особенно, если он в нетрезвом состоянии. Ведь драки и скандалы никому не нужны — это может навредить не только вам, но и другим пассажирам.
Прежде всего, стоит попробовать дистанцироваться от дебошира. Для этого просто подойдите к стюардессе и попросите вас пересадить, аргументируя свою просьбу тем, что рядом с вами человек, с которым может возникнуть конфликт.
Если же свободных мест не отказалось, то выберете другую тактику — сохранение спокойствия. Психологи утверждают, что любые реакции очень заразительны. Поэтому есть шанс, что буйны пассажир, не получив от вас никакого ответа и увидев вашу безмятежность, неосознанно станет вести себя также.

«Если агрессия достаточно сильная, то не следует принимать его слова на свой счет, лучше вести себя спокойно. Если агрессор не встречает встречной агрессии, то он потом часто успокаивается»,

— отметил врач-психотерапевт Игорь Лях.
Конечно, сложно сдержать эмоции, когда вас провоцируют выйти на конфликт. Но постарайтесь в эту минуту поставить себя на место дебошира. Возможно, таким образом он выплескивает страх, связанный с полетом. В таком случае попробуйте с ним просто мягко поговорить. В некоторых случаях это помогает сгладить наколенную ситуацию.
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Новости путешествий , Видео , Игорь Лях
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