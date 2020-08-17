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В Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Турция приближается ко второму пику первой волны пандемии коронавируса. Об этом заявили в местном сообществе торакальных хирургов (TTD), пишет Gazete Duvar.
Согласно информации организации, число выявленных случаев заражения продолжает расти ежедневно — предполагается, что это связано с ослаблением ограничительных мер, произошедшим в начале июня. Наибольший прирост был зафиксирован, в частности, после массовых празднований Курбан-байрама.

«В связи с последними статистическими данными мы обеспокоены потерей контроля над пандемией и считаем, что первая волна быстро приближается ко второму пику», — отметили в TTD.

В сообществе подчеркнули, что в настоящее время многие сотрудники медицинских учреждений испытывают так называемое «выгорание».

«У большинства медицинских работников наблюдается сильная усталость», — указано в отчете.

Ранее также стало известно о том, что мэр турецкой Антальи Мухиттин Беджек заразился коронавирусом. Он отметил, что в понедельник, 17 августа, сделал тест на COVID-19 и получил положительный результат.
Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зафиксировано свыше 249 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны более 230 тысяч выздоровевших пациентов, почти шесть тысяч носителей инфекции скончались.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. На первом этапе были восстановлены международные перелеты в Стамбул и Анкару, а с 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.
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