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«У нас полно заболевших, но все скрывают»: россиянка о том, что происходит в Турции 

Lenta.ru и ещё 22 3 часа назад
«У нас полно заболевших, но все скрывают»
Фото: Реальное время
Россиянка, постоянно проживающая в Турции, рассказала о происходящем на местных курортах во время пандемии коронавируса. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«На самом деле у нас полно заболевших, но все скрывают, чтобы не отпугивать туристов. А их сейчас очень много, как и раньше. Негде плюнуть, хотя отели по новым правилам заселены всего на 50 процентов»,

— сообщила собеседница газеты, заметив, что число российских отдыхающих на данный момент «зашкаливает».
По ее словам, вся туристическая инфраструктура функционирует в полном объеме, однако посетителей, как и сотрудников, просят применять средства индивидуальной защиты. При этом социальная дистанция соблюдается далеко не везде — к примеру, на городских пляжах правила полностью игнорируются.
Кроме того, россиянка подчеркнула, что в случае, если турист заболеет COVID-19 во время отдыха, его изолируют в собственном номере, а при необходимости, в зависимости от тяжести симптомов, — отправят в больницу.
Ранее стало известно, что цены на отдых в Турции для россиян в конце августа снизились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время самый дешевый тур по системе «все включено» на двоих, к примеру, с вылетом из Москвы 22-28 августа можно приобрести за 31,1 тысячи рублей.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.
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Новости путешествий , Московский комсомолец
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