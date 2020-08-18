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В Крыму пациентов с пневмонией положат в ковидный госпиталь 

ИА Regnum и ещё 7 5 часов назад
Туристов в Крыму отправят в ковидный госпиталь
Фото: РИА Новости
В Республике Крым пациентов с внегоспитальными пневмониями будут госпитализировать для лечения коронавирусной инфекции без подтвержденного теста, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения

«Пациенты с внегоспитальными пневмониями с установленным клиническим диагнозом новая коронавирусная инфекция могут направляться на госпитализацию в медицинские организации Республики Крым, в которых осуществляется лечение пациентов с коронавирусом, даже без лабораторно подтвержденного теста. Клинический диагноз устанавливается по выявленным клиническим признакам заболевания»,

— сообщили в минздраве.
Изменения уже внесены в приказ министерства. Решение принято на основе рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтвердились у 1820 пациентов, 1245 человек выздоровели. 21 скончался.
ИА Regnum: последние новости
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Новости путешествий , Другое , Минздрав РФ
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