Туристов в Крыму отправят в ковидный госпиталь

«Пациенты с внегоспитальными пневмониями с установленным клиническим диагнозом новая коронавирусная инфекция могут направляться на госпитализацию в медицинские организации Республики Крым, в которых осуществляется лечение пациентов с коронавирусом, даже без лабораторно подтвержденного теста. Клинический диагноз устанавливается по выявленным клиническим признакам заболевания»,