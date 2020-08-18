Туристов в Крыму отправят в ковидный госпиталь

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Глава Крыма ответил на слухи о повторном закрытии региона из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 48 минут назад
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Фото: Lenta.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на данные о повторном закрытии республики и введении ограничений из-за вспышки коронавируса, распространившиеся в сети после выявления рекордного числа зараженных на полуострове. Об этом сообщает «КрымИнформ».
«Прошу на слухи не реагировать: что сейчас вторая волна начнется, с сентября закрытие школ, бизнеса — не будет сейчас никаких закрытий», — заявил Аксенов.
По его словам, на данный момент в регионе принимаются все меры, чтобы не допустить распространения инфекции и очередной установки запретов, а соответствующие решения принимаются исключительно в соответствии с распоряжениями федерального центра.
Отмечается, что ранее в соцсетях появилась информация о повторном закрытии Крыма в начале осени, в связи с чем ряд местных компаний и объектов размещения отказывались организовывать мероприятия и бронировать номера после 15 сентября.
11 августа глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что на курорте возвращается масочный режим из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. По его словам, в первую очередь, жесткие требования будут выдвинуты к сфере обслуживания — отелям, кафе и ресторанам, торговым центрам.
Крым побил рекорд по числу заражений коронавирусом 10 августа — на полуострове зафиксировали 48 новых случаев заболевания, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
Согласно последним данным, в Республике Крым всего зафиксировано 1820 случаев заражения COVID-19. Из больниц выписаны 1245 выздоровевших пациентов, 23 носителя инфекции скончались.
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Новости путешествий , Другое , Сергей Аксенов
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