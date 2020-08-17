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В Черногории назвали дату, с которой ждут рейсы «Аэрофлота» 

TourDom 1 час назад
В Черногории рассказали, когда ждут рейсы «Аэрофлота»
Фото: TourDom
Директор компании «Аэродромы Черногории» Данило Орландич заявил 16 августа в эфире государственного телеканала RTCG, что имеет сведения о намерении «Аэрофлота» возобновить полеты в эту балканскую страну с 1 сентября и добавил: «Я верю, что так в итоге и будет». О полетах в какой из аэропортов — Подгорица или курортный Тиват — идет речь, он не уточнил. В расписании самого «Аэрофлота» рейсы по этому направлению пока не значатся.
Неделей ранее портал Aktuelno сообщал, что возобновлению полетов из Москвы мешает политическая атмосфера, сложившаяся между государствами в последние годы. По данным источников издания, российские власти не хотят делать «подарок» Черногории в виде российских туристов, однако всё же собираются открыть прямое авиасообщение с первого месяца осени.
Напомним, что черногорское правительство разрешило въезд гражданам России без каких-либо ограничений и тестов с 7 августа, правда, пока добраться туда самолетом можно только с пересадкой в Стамбуле. Это недешево: например, на даты 23 августа — 5 сентября стоимость составляет около 55 тысяч рублей. Поэтому пользуются таким вариантом единичные туристы и те россияне, которые владеют недвижимостью на адриатическом побережье.
При этом в Черногории очень ждут приезда отдыхающих из нашей страны и готовы встретить их небывало низкими ценами. Как мы сообщали ранее, по сравнению с 2019 годом дисконт в некоторых средствах размещения достигает 40–60%.
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Новости путешествий , Аэрофлот
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