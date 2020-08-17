Евросоюз откроет границы для категории россиян 

Еврокомиссия призывает все страны ЕС отменить ограничения на въезд для жителей государств в случае если эти люди состоят в отношениях с гражданином Евросоюза, пишет«Известия».

На данном этапе идет проработка всех деталей. Готовность воссоединять пары после карантина уже выразила Германия.

Для того, чтобы въехать, нужно будет пройти процедуру «доказательства любви»: предоставить приглашение от партнера, проживающего в ЕС, двойное заявление о действительности отношений, а также доказательства предыдущих встреч: билеты на самолет в одном направлении, подтверждение брони в одном отеле.

Во многих европейских страна люди, которые въезжают из зоны риска, обязаны выдержать 14-дневный карантин. Однако путешественники могут быть освобождены от самоизоляции, если предоставят отрицательный тест, проведенный не позднее чем за 48 часов до прибытия.