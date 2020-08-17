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Определено лучшее время для покупки авиабилетов 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Определено лучшее время для покупки авиабилетов
Фото: Lenta.ru
В сети перечислили легкие способы определить лучшее время для покупки билетов на самолет и сэкономить. Соответствующие рекомендации в беседе с Daily Express дала эксперт по путешествиям Келли Содерлунд (Kelly Soderlund).
Так, в первую очередь, по ее словам, туристам следует учитывать сроки, в которые они приобретают авиабилеты. К примеру, когда речь идет о дальнемагистральных рейсах, о бронировании стоит задуматься за два–четыре месяца до поездки, в то время как короткие поездки стоит планировать в период от двух месяцев до трех недель до даты отъезда.
При этом также будет иметь значение выбор подходящего дня для авиаперелета.

«Полет в середине недели в середине дня, как правило, будет более доступным, чем рейс в пятницу вечером», — пояснила Содерлунд, также посоветовав пассажирам по возможности выбирать гибкие даты поездки.

Кроме того, по мнению специалистки, не стоит пренебрегать предложениями авиакомпаний-лоукостеров и билетами по минимальным базовым тарифам — особенно, если путешественник летит в одиночку и без багажа. Вдобавок, чтобы выбрать более дешевый вариант поездки, турист может изучить условия перелета в альтернативные аэропорты, близкие к пункту назначения.
Также Содерлунд напомнила об услуге оповещений от авиаперевозчиков с информацией о ценах на билеты и правиле 24 часов, согласно которому некоторые компании разрешают клиентам отменить или изменить условия брони при необходимости.
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