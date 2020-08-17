В российском регионе начали закрывать пляжи

В Кемеровской области закрыли три пляжа и 13 мест массового отдыха у воды. Пляжи и места отдыха уже закрыты в Кемеровском, Топкинском, Промышленновском муниципальных округах и в городе Берёзовский. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Работа по предупреждению происшествий на воде продолжается. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды и патрулирования совместно с представителями администраций муниципальных образований и полиции, — уточнили в ведомстве.

— Специалисты мобильных групп ведут разъяснительные беседы с населением о правилах безопасного поведения на водных объектах. Инспектирующие проверяют безопасность ещё не закрытых пляжей, а также проводят беседы с отдыхающими у воды».

В летний период 2020 года для жителей региона были доступны 58 мест массового отдыха у воды и 27 пляжей, прошедших официальное освидетельствование.