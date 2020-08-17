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В Кемеровской области начали закрывать пляжи 

ИА Regnum 3 часа назад
В российском регионе начали закрывать пляжи
Фото: depositphotos.com
В Кемеровской области закрыли три пляжа и 13 мест массового отдыха у воды. Пляжи и места отдыха уже закрыты в Кемеровском, Топкинском, Промышленновском муниципальных округах и в городе Берёзовский. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Работа по предупреждению происшествий на воде продолжается. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды и патрулирования совместно с представителями администраций муниципальных образований и полиции, — уточнили в ведомстве.

— Специалисты мобильных групп ведут разъяснительные беседы с населением о правилах безопасного поведения на водных объектах. Инспектирующие проверяют безопасность ещё не закрытых пляжей, а также проводят беседы с отдыхающими у воды».

В летний период 2020 года для жителей региона были доступны 58 мест массового отдыха у воды и 27 пляжей, прошедших официальное освидетельствование.
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