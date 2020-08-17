Раскрыта бесполезность проверок на ковид в аэропорту

Массовые проверки пассажиров на наличие коронавирусной инфекции в аэропортах сразу по прибытии в целом неэффективны и не приносят пользы. Таким мнением с Daily Express поделился врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Аншумен Бхагат (Anshumen Bhagat).

По его словам, в первую очередь, это связано с продолжительностью инкубационного периода вируса.

«Если турист провел отпуск в Испании и прошел тестирование по возвращении домой, тест вряд ли покажет, заразился ли он COVID-19 в местном супермаркете или еще до того, как отправился на отдых», — пояснил эксперт.

Кроме того, считает собеседник издания, ни одна из ныне существующих тест-систем не способна давать одновременно быстрый и сверхточный результат — в связи с этим на территории авиагаваней сохраняется особенно высокий риск распространения инфекции.

«Каким образом аэропорты способствуют безопасному возвращению путешественников, если они не знают, инфицированы те или нет, в течение 48 часов после проведения теста?» — заметил врач.

Для того, чтобы повысить безопасность путешествий по миру во время пандемии, Бхагат считает необходимым помещать всех приезжих на карантин, однако не на общепринятые две недели, а на период от четырех до восьми дней — и только после этого, выдержав таким образом инкубационный период, следует проводить тестирование на COVID-19.