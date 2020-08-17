Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач раскрыл бесполезность проверок на коронавирус в аэропорту 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Раскрыта бесполезность проверок на ковид в аэропорту
Фото: Lenta.ru
Массовые проверки пассажиров на наличие коронавирусной инфекции в аэропортах сразу по прибытии в целом неэффективны и не приносят пользы. Таким мнением с Daily Express поделился врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Аншумен Бхагат (Anshumen Bhagat).
По его словам, в первую очередь, это связано с продолжительностью инкубационного периода вируса.

«Если турист провел отпуск в Испании и прошел тестирование по возвращении домой, тест вряд ли покажет, заразился ли он COVID-19 в местном супермаркете или еще до того, как отправился на отдых», — пояснил эксперт.

Кроме того, считает собеседник издания, ни одна из ныне существующих тест-систем не способна давать одновременно быстрый и сверхточный результат — в связи с этим на территории авиагаваней сохраняется особенно высокий риск распространения инфекции.

«Каким образом аэропорты способствуют безопасному возвращению путешественников, если они не знают, инфицированы те или нет, в течение 48 часов после проведения теста?» — заметил врач.

Для того, чтобы повысить безопасность путешествий по миру во время пандемии, Бхагат считает необходимым помещать всех приезжих на карантин, однако не на общепринятые две недели, а на период от четырех до восьми дней — и только после этого, выдержав таким образом инкубационный период, следует проводить тестирование на COVID-19.
Видео дня. От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
Последние новости
Правительство Белоруссии сложило полномочия Правительство Белоруссии сложило полномочия Появилась новая версия возникновения коронавируса Появилась новая версия возникновения коронавируса Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Что творится в Абхазии, куда хлынули толпы туристов
Что творится в Абхазии, куда хлынули толпы туристов
«Как-то стыдно»: русских смутил «шведский стол» в Турции
«Как-то стыдно»: русских смутил «шведский стол» в Турции
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Популярный курорт ушел под воду
00:32
Популярный курорт ушел под воду
Новости путешествий
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
03:45
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
Заграница Новости путешествий
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
11:36
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
Заграница Новости путешествий
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
11:25
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Отдых в России
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Названы самые популярные курорты Крыма осенью
01:19
Названы самые популярные курорты Крыма осенью
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение