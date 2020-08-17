«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео 

Отдыхающие заметили массовое скопление медуз в Азовском море и сняли происходящее на видео. Ролик был опубликован на YouTube.

На размещенной в сети записи видно, как туристы на лодке передвигаются по воде, верхний слой которой плотно покрывает множество медуз.

«Это просто капец… Какой-то прям медузный остров!» — комментирует за кадром автор видео, подчеркивая, что море из-за скопления животных стало похоже на кисель. В подписи к публикации также указано, что инцидент произошел в районе украинского города-курорта Бердянска в Запорожской области.

Как уточняет портал «Факты.ua», как правило, Бердянск считается наиболее чистым от медуз местным курортом. Однако с началом пляжного сезона на Украине в районе Азовского побережья появилось аномальное количество медуз — нередко их настолько много, что отдыхающие не могут зайти в воду.