Российских туристов предупредили о последствиях участия в турецких дискотеках 

Серьезной опасностью для российских туристов являются турецкие дискотеки, на которых полностью игнорируются карантинные меры.

Мероприятия, на которых собирается большое количество людей, запрещены в Турции на фоне распространения коронавирусной инфекции, однако многих это не смущает.

Ярким примером несоблюдения мер предосторожности во время вспышки COVID-19 стала вечеринка на воде Belly Dancer, прошедшая в Стамбуле. Гости мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим, что вызвало возмущение местных СМИ, передает ФАН.

Турецкие жители и сами не прочь пренебречь мерами безопасности. На свадьбах они гуляют так, словно никакого коронавируса в стране нет. Гости не используют средства индивидуальной защиты, нарушается дистанция в 1,5 метра. Также на свадьбе стреляли в воздух из пистолета, что создавало угрозу безопасности окружающих.

Всего в Турции зафиксировано около 250 тысяч случаев коронавируса. Туристам рекомендуют воздержаться от посещения страны с нестабильной эпидемиологической обстановкой.