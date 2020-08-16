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Российских туристов предупредили о последствиях участия в турецких дискотеках 

Слово и Дело 3 часа назад
Российских туристов предупредили о последствиях участия в турецких дискотеках
Фото: Слово и Дело
Серьезной опасностью для российских туристов являются турецкие дискотеки, на которых полностью игнорируются карантинные меры.
Мероприятия, на которых собирается большое количество людей, запрещены в Турции на фоне распространения коронавирусной инфекции, однако многих это не смущает.
Ярким примером несоблюдения мер предосторожности во время вспышки COVID-19 стала вечеринка на воде Belly Dancer, прошедшая в Стамбуле. Гости мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим, что вызвало возмущение местных СМИ, передает ФАН.
Турецкие жители и сами не прочь пренебречь мерами безопасности. На свадьбах они гуляют так, словно никакого коронавируса в стране нет. Гости не используют средства индивидуальной защиты, нарушается дистанция в 1,5 метра. Также на свадьбе стреляли в воздух из пистолета, что создавало угрозу безопасности окружающих.
Всего в Турции зафиксировано около 250 тысяч случаев коронавируса. Туристам рекомендуют воздержаться от посещения страны с нестабильной эпидемиологической обстановкой.
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