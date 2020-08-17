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Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию
Фото: Lenta.ru
Российским туристам, планирующим отдых в Абхазии во время пандемии коронавируса, разъяснили условия въезда на территорию республики. Соответствующие рекомендации в беседе с «Вестником АТОР» дала руководитель направления туроператора «Дельфин» Анастасия Апатикова.
Согласно установленным правилам, граждане России могут свободно, без каких-либо ограничений пересекать российско-абхазскую границу, и в обоих направлениях им не потребуется предъявлять справку об отсутствии COVID-19.
При этом путешественники должны быть абсолютно здоровы и на момент поездки не иметь симптомов ОРЗ или повышенной температуры. Кроме того, при себе у них должен быть общегражданский или заграничный паспорт, а также международная медицинская страховка или полис страхования для путешествующих по СНГ.
Кроме того, россиянам следует учитывать, что на территорию Абхазии могут не пропустить граждан, имеющих долги — неоплаченные штрафы ГИБДД, налоги, коммунальные услуги, алименты, кредиты. Отмечается, что в этой ситуации туристам не стоит пытаться вернуть средства за несостоявшийся отпуск «путем придумывания мнимой болезни». «Лучше не лукавить, что турист "заболел". Тогда есть возможность минимизировать штрафы», — пояснила Апатикова.
14 августа российские туристы, массово ринувшиеся в Абхазию после открытия границы, назвали преимущество республики перед отдыхом на территории России в условиях пандемии коронавируса. В частности, большинство из них считают, что проводить отпуск на немноголюдных абхазских курортах в настоящее время более безопасно, нежели чем, к примеру, на кубанских, переполненных людьми.
О первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих в Абхазии стало известно в субботу, 8 августа. В республиканском Минздраве уточнили, что инфицированный турист вывезен на лечение в Россию. Всего, согласно последним данным, с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 156 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 58 выздоровевших пациентов, трое носителей инфекции скончались.
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , ГИБДД
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