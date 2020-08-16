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Какие страны в ближайшее время откроют границы для туристов из России

TourDom
4 часа назад
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Планы по открытию границ и возобновлению регулярного авиасообщения продолжают строить в разных уголках мира. Но в этом процессе мало определенности, поскольку, опасаясь прихода второй волны или локальных вспышек COVID-19, многие государства не называют точных сроков, а лишь обозначают временные ориентиры.
Есть среди них и те, которые очень давно и сильно ждет возвращения российских туристов. Например, Египет надеется в ближайшем времени возобновить авиасообщение и с Москвой, о чем РИА «Новости» на днях рассказал посол арабской республики Ихаба Насра. По его словам, консультации авиационных властей по этому вопросу продолжаются на фоне заметного снижения новых случаев выявления коронавируса как в России, так и в его стране.
«Очень рассчитываем на это и всегда рады принять российских граждан. В египетских аэропортах применяются серьезные меры в связи с коронавирусом для безопасности туристов. И экспресс-тесты, и разносторонний комплекс санитарных мер»,
– добавил дипломат.
В Израиле о полетах наших соотечественников говорят пока без указания определенных сроков. Но уже начали восстанавливать перевозки с другими странами. 13 августа было решено открыть воздушные границы для Греции, Болгарии и Хорватии, и прибывающим оттуда не нужно будет проходить двухнедельный карантин. Директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр отметил, что «принятое решение станет отправной точкой для возобновления международного туризма в Израиле», а чуть раньше он же говорил, что «надежды о скорейшем возобновлении регулярных рейсов с Россией не лишены оснований».
Финляндия пока обозначила лишь дату, до которой российских туристов точно не пустят на ее территорию, – до 8 сентября. Но уже определила, какими будут условия въезда. Все страны распределят по цветам, исходя из эпидемиологической ситуации, и путешественников из «красных» зон ждет обязательный тест на COVID-19, из «желтых» – добровольная изоляция, а туристов из «зеленых» зон избавят от всех ограничений. Окончательные цветовые критерии предстоит уточнить Национальному институту здравоохранения и социального развития.
А давно обещанное возобновление полетов в страны СНГ, по данным экспертов, можно ожидать с 1 сентября. Речь идет, в первую очередь, об Армении, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Главная причина – нормализация ситуации с коронавирусом как в государствах бывшего Союза, так и в самой России.
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Новости путешествий,РИА Новости,Россия,Египет,Москва,
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