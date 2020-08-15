Отели Сочи достигли пика по загрузке

Туристический сезон в Сочи достиг своего пика: после отмены ограничений по коронавирусу курорт посетили более 1,5 млн человек. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский в субботу, 14 августа. По его словам, сейчас отели курорта загружены на сто процентов.
В связи с этим TourDom.ru узнал 15 августа у представителей местной туриндустрии, справляются ли в Сочи с наплывом туристов и когда в отелях будут свободные места.
«Мы не видим каких-то особых проблем. Загрузка примерно такая же, как в августе прошлого года, туристов много, есть перегрузка некоторых пляжей, есть случаи овербукинга, но все в целом нормально», — считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его словам, туристы обычно начинают разъезжаться с 25–26 августа — в это время дети готовятся к школе. По его прогнозам, турпоток спадет в конце августа, а номерные фонды будут заполнены на 65–70%.
«Осталось потерпеть немного», — добавляет эксперт.
Не видит особых проблем с приемом туристов в Сочи и Андрей Шишкин, основатель и владелец гастрономического проекта #шишкинпир в Красной Поляне. Хотя отмечает, что с некоторыми неудобствами все-таки приходится мириться:
«Курорт точно справляется с такой нагрузкой. Да, на пляжах немного тесновато, хорошие рестораны надо бронировать за несколько дней, на канатные дороги в Красной Поляне очереди. Первые дни после карантина в отелях и ресторанах пугались такого потока гостей, но сегодня точно все процессы отлажены, курорт работает как часы».