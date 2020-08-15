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Сочи достиг своего пика по загрузке отельного фонда 

TourDom 35 минут назад
Отели Сочи достигли пика по загрузке
Фото: TourDom
Туристический сезон в Сочи достиг своего пика: после отмены ограничений по коронавирусу курорт посетили более 1,5 млн человек. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский в субботу, 14 августа. По его словам, сейчас отели курорта загружены на сто процентов.
В связи с этим TourDom.ru узнал 15 августа у представителей местной туриндустрии, справляются ли в Сочи с наплывом туристов и когда в отелях будут свободные места.

«Мы не видим каких-то особых проблем. Загрузка примерно такая же, как в августе прошлого года, туристов много, есть перегрузка некоторых пляжей, есть случаи овербукинга, но все в целом нормально», — считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, туристы обычно начинают разъезжаться с 25–26 августа — в это время дети готовятся к школе. По его прогнозам, турпоток спадет в конце августа, а номерные фонды будут заполнены на 65–70%.

«Осталось потерпеть немного», — добавляет эксперт.

Не видит особых проблем с приемом туристов в Сочи и Андрей Шишкин, основатель и владелец гастрономического проекта #шишкинпир в Красной Поляне. Хотя отмечает, что с некоторыми неудобствами все-таки приходится мириться:

«Курорт точно справляется с такой нагрузкой. Да, на пляжах немного тесновато, хорошие рестораны надо бронировать за несколько дней, на канатные дороги в Красной Поляне очереди. Первые дни после карантина в отелях и ресторанах пугались такого потока гостей, но сегодня точно все процессы отлажены, курорт работает как часы».

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Комментарии
Новости путешествий , Андрей Шишкин , Алексей Копайгородский , Сергей Ромашкин
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