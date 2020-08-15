Отели Сочи достигли пика по загрузке

Туристический сезон в Сочи достиг своего пика: после отмены ограничений по коронавирусу курорт посетили более 1,5 млн человек. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский в субботу, 14 августа. По его словам, сейчас отели курорта загружены на сто процентов.

В связи с этим TourDom.ru узнал 15 августа у представителей местной туриндустрии, справляются ли в Сочи с наплывом туристов и когда в отелях будут свободные места.

«Мы не видим каких-то особых проблем. Загрузка примерно такая же, как в августе прошлого года, туристов много, есть перегрузка некоторых пляжей, есть случаи овербукинга, но все в целом нормально», — считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, туристы обычно начинают разъезжаться с 25–26 августа — в это время дети готовятся к школе. По его прогнозам, турпоток спадет в конце августа, а номерные фонды будут заполнены на 65–70%.

«Осталось потерпеть немного», — добавляет эксперт.

Не видит особых проблем с приемом туристов в Сочи и Андрей Шишкин , основатель и владелец гастрономического проекта #шишкинпир в Красной Поляне. Хотя отмечает, что с некоторыми неудобствами все-таки приходится мириться: