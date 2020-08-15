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Все гостиницы Сочи полностью заняты туристами 

BFM.RU 3 часа назад
Все гостиницы Сочи полностью заняты туристами
Фото: depositphotos.com
Власти Сочи заявили о полной туристической загрузке города, передает «Интерфакс».
После отмены ограничений по коронавирусу курорт уже посетили более 1,5 млн человек, заявил мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, в гостиницах стопроцентная загрузка, туристический сезон в Сочи достиг своего пика, отмечает ТАСС.
Мэр выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет, и тогда курортный город будет пользоваться спросом и в межсезонье, и в зимний период.
Копайгородский также отметил, что открытие границы РФ с Абхазией не снизило туристический поток в Сочи.
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Новости путешествий , Алексей Копайгородский , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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