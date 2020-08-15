Все гостиницы Сочи полностью заняты туристами 

Власти Сочи заявили о полной туристической загрузке города, передает «Интерфакс».

После отмены ограничений по коронавирусу курорт уже посетили более 1,5 млн человек, заявил мэр города Алексей Копайгородский . По его словам, в гостиницах стопроцентная загрузка, туристический сезон в Сочи достиг своего пика, отмечает ТАСС.

Мэр выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет, и тогда курортный город будет пользоваться спросом и в межсезонье, и в зимний период.

Копайгородский также отметил, что открытие границы РФ с Абхазией не снизило туристический поток в Сочи.