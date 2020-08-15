Курорт РФ опять побил рекорд по заражениям COVID-19

Популярный российский курорт вновь обновил антирекорд по заражениям коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
За сутки в Крыму был зарегистрирован 51 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Эта цифра стала рекордной для курорта с начала пандемии. Глава республики Сергей Аксенов прокомментировал информацию и рассказал, как были выявлены новые инфицированные.
"14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения" — отметил Аксенов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Ялте заново ввели ограничения после того, как в Крыму обновили рекорд по заражениям коронавирусом.