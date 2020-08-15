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В Сочи оценили влияние Абхазии на поток туристов 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
В Сочи оценили влияние Абхазии на поток туристов
Фото: Lenta.ru
Мэр Сочи Алексей Копайгородский оценил влияние открытия границы с Абхазией на поток туристов на российском курорте. Его слова передает РИА Новости.
По мнению Копайгородского, открытие границы с соседним государством не повлияло на турпоток. Он подчеркнул, что количество туристов в Сочи с момента снятия ограничений стабильно увеличивается.

«На сегодняшний день каждый четвертый турист, прибывающий на территорию нашего города, приобретает туристическую путевку в Абхазию», — заявил глава Сочи.

В этом году на российском курорте отдохнули около 1,5 миллионов туристов, уточнил он.
В городской администрации также отметили, что Абхазия традиционно пользуется спросом у гостей курорта. Автомобильный и пешеходный трафик на границе увеличивается ежедневно, отметили там.
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.
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Новости путешествий , Алексей Копайгородский , Михаил Мишустин , РИА Новости
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