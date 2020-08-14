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Раскрыта разница в ценах на отдых в Крыму и Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Эксперты сравнили цены на отдых в Крыму и Турции
Фото: Lenta.ru
Эксперты раскрыли разницу в ценах на отдых в России и Турции — зарубежные курорты оказались дешевле. Об этом сообщили представители турагенств, опрошенные «Вестником АТОР».
Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, отдых в Турции обойдется туристам выгоднее, чем в Крыму, даже если они выберут дорогой пятизвездочный отель.

«Отдохнуть в Турции неделю вдвоем в отеле категории "все включено" сейчас можно за 90 — 150 тысяч рублей с авиаперелетом и страховкой. А в отеле "Ялта Интурист" четыре звезды в те же даты можно за 130 тысяч рублей на двоих на завтраках и без учета стоимости авиабилетов», — подсчитал он.

По мнению Мкртчяна, до конца сезона Турция успеет принять до 1,7 миллиона российских туристов — спрос будет расти по мере того, как побывавшие на курортах россияне «развеют страхи тех, кто пока опасается ехать туда».

«Они расскажут, что система "все включено" осталась такой же, как и ранее, а за неношение масок в отелях не берут никаких штрафов. (…) Пока люди просто боятся летать. Но ситуация изменится, как только туристы начнут возвращаться с отдыха в этой стране», — подытожил он.

В свою очередь, генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал, что в этом сезоне турецкие отели значительно снизили цены по сравнению с прошлым годом. Как отметил эксперт, владельцы объектов сделали стоимость размещения для россиян на 20-25 процентов дешевле средней по рынку.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.
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Комментарии
Новости путешествий , Тарас Демура , Алексан Мкртчян
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