Стюардесса рассказала о мерзких поступках пассажиров

Бортпроводница рассказала о самых частых проблемах, которые создают туристы во время полета.

По ее словам, два самых главных "греха" пассажиров — курение в туалетах и воровство.

"Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни", — сказала она в интервью "Аргументам и фактам".

Кроме того, после полета некоторые люди оставляют много мусора.

"После некоторых рейсов я бы отправляла самолет на генеральную уборку. Запах стоит ужасный, да еще и фантики везде, салфетки, бумажки, грязная посуда", — пожаловалась стюардесса.

Она также отметила, что несколько раз сталкивалась с религиозными мужчинами-фанатиками, которые отказывались брать еду и напитки из рук женщины.