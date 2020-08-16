Что делать, если страшно летать на самолете

Сейчас довольно часто можно услышать фразу «боюсь летать на самолете», несмотря на то, что статистика уверенно доказывает: самолет − самый безопасный вид транспорта. «Рамблер» подготовил несколько советов для тех, кто испытывает стресс во время полета.

В действительности, в том, что вы боитесь летать, ничего страшного нет. Однако с этим нужно однозначно бороться, ведь паника и неконтролируемое поведение может стать серьезной проблемой и изрядно испортить путешествие.

Прежде всего, вы должны четко представлять, в какой части самолета лучше сесть. Если вы боитесь высоты, то не садитесь рядом с иллюминатором. Если у вас боязнь турбулентности, не садитесь в конце самолета, там трясет больше всего.

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Позаботьтесь об одежде, она должна быть удобной. Это поможет вам чувствовать себя как дома и, соответственно, расслабиться. Особенно если вам придется провести в небе несколько часов.

Еще один маленький банальный совет − пользоваться леденцами. Во-первых, они смогут вас отвлечь. Во-вторых, вкусная забава препятствует укачиванию и заложенности в ушах. Также в таких случаях поможет жевательная резинка.

Во время полета и взлета, чаще смотрите в окно. Ведь так вы видите, что поднимаетесь в небо, обстановка за бортом − стабильная. Так у вас будет возможность контролировать ситуацию. А когда человек чувствует себя хозяином событий, когда он имеет контроль, соответственно и чувствует себя уверенно. Тогда исчезает страх и паника.