Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На российском курорте обнаружился очаг чумы 

Анастасия Иванова 2 часа назад
На российском курорте найден очаг чумы
Фото: depositphotos.com
Заместитель директора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко выступил с заявлением, что на популярном горном курорте плато Укок вспыхнул очаг чумы. Информацию передают «Новости Горного Алтая».
В этом году чумные эпизоды были обнаружены на пяти участках региона. Последний случай всерьез встревожил санитарную службу, так как плато Укок граничит с Монголией Кош-Агачском районе. Это место посещает большое число туристов, а животноводы используют его для зимнего выпаса скота. Много лет это место считалось свободным от заболевания.
Напомним, что в Монголии было зарегистрировано десять случаев заболевания людей чумой с двумя летальными исходами. Заразиться чумой эти люди могут при разделке сурков в ходе охоты, а путем укуса зараженных клещей и блох, остающихся в норах грызунов после их гибели от чумы.
Ближайшая достопримечательность для туристов, а именно Сайлюгемский национальный парк, прекратит работу на некоторое время. Людей массово вакцинируют, прививки были сделаны 18 тысячам человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, каковы шансы, что чума распространится по России.
Комментарии 3
Новости путешествий , Александр Мищенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Названа самая враждебная к россиянам страна
Названа самая враждебная к россиянам страна
Составлен список стран, которые откроются 1 сентября
Составлен список стран, которые откроются 1 сентября
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
03:45
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
Заграница Новости путешествий
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
11:36
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
Заграница Новости путешествий
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
11:25
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Отдых в России
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
01:03
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение