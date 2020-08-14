На российском курорте найден очаг чумы

Заместитель директора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко выступил с заявлением, что на популярном горном курорте плато Укок вспыхнул очаг чумы. Информацию передают «Новости Горного Алтая».

В этом году чумные эпизоды были обнаружены на пяти участках региона. Последний случай всерьез встревожил санитарную службу, так как плато Укок граничит с Монголией Кош-Агачском районе. Это место посещает большое число туристов, а животноводы используют его для зимнего выпаса скота. Много лет это место считалось свободным от заболевания.

Напомним, что в Монголии было зарегистрировано десять случаев заболевания людей чумой с двумя летальными исходами. Заразиться чумой эти люди могут при разделке сурков в ходе охоты, а путем укуса зараженных клещей и блох, остающихся в норах грызунов после их гибели от чумы.

Ближайшая достопримечательность для туристов, а именно Сайлюгемский национальный парк, прекратит работу на некоторое время. Людей массово вакцинируют, прививки были сделаны 18 тысячам человек.