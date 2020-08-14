Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристы назвали самый безопасный транспорт для путешествий 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Туристы назвали самый безопасный транспорт
Фото: РИА Новости
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой транспорт для путешествий кажется им наиболее безопасным в период пандемии, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что более четверти опрошенных (29 процентов) максимально защищенными чувствуют себя в самолете. Возможно, это объясняется тем, что две трети опрошенных считают, будто салон лайнера проще дезинфицировать, чем вагон поезда, отмечают эксперты.
Во время пандемии и аэропорт, и вокзал кажутся одинаковыми по уровню безопасности для 40 процентов респондентов. При этом 30 процентов сказали, что в воздушных гаванях лучше соблюдаются спецмеры, и столько же — наиболее комфортно чувствуют себя на железнодорожных станциях.
Меньше половины (44 процента) туристов считают ношение маски в путешествии обязательным. Ответ "можно обойтись и без нее" дали 33 процента опрошенных. Еще треть сказала: "Мне все равно".
При этом 70 процентов путешествующих поездом отметили, что находятся в маске в течение всей поездки. Каждый пятый не соблюдает масочный режим. Перчатки носят 53 процента пассажиров, 37 процентов не видят в них необходимости. Каждый десятый ориентируется на число людей вокруг: чем их больше, тем охотнее респонденты пользуются средствами защиты.
С необходимостью соблюдения социальной изоляции согласны 77 пользователей. Они сказали, что во время поездок стараются избегать общения с посторонними людьми.
Видео дня. Российские аэропорты, удивляющие всех туристов
Последние новости
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Тихановская выступила с новым обращением Тихановская выступила с новым обращением В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Составлен список стран, которые откроются 1 сентября
Составлен список стран, которые откроются 1 сентября
Что творится в Абхазии, куда хлынули толпы туристов
Что творится в Абхазии, куда хлынули толпы туристов
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
03:45
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
Заграница Новости путешествий
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
11:36
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
Заграница Новости путешествий
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
11:25
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Отдых в России
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
01:03
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение