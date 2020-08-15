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Названы самые популярные курорты Крыма для отдыха в бархатный сезон 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Названы самые популярные курорты Крыма осенью
Фото: РИА Новости
Города Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также поселки Алупка, Николаевка и Мисхор вошли в десятку популярных курортов Крыма для отдыха в сентябре и октябре 2020 года, собщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.
По данным сервиса, путешественники собираются провести на море осенью в среднем от восьми до 11 ночей и потратят на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Николаевке, дороже — в Ялте и Мисхоре.
При этом 70 процентов туристов выбрали отельный сервис, 19 процентов — квартиры, остальные — дома и коттеджи.
Почти половина мест размещения забронирована на двоих, каждое пятое — предусматривает проживание с детьми. Остальные путешественники будут отдыхать в одиночку или в большой компании, свидетельствуют данные сервиса.
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