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Россиянка раскрыла правду о системе «шведского стола» в Турции во время пандемии 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская туристка раскрыла правду об изменениях в системе «шведского стола» в Турции во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями она поделилась в своем блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила россиянка, в конце июля она отдыхала в большом отеле «ультра все включено» в Кемере и одной из первых ощутила на себе антикоронавирусные нововведения. Так, например, теперь у постояльцев отелей нет прямого доступа к продуктам питания: все желаемые блюда им подает официант.
Кроме того, в столовых отелей сократился ассортимент блюд: в некоторых «урезали» меню, а в некоторых — только «дневное разнообразие», то есть, блюда постоянно меняются в течение недели, но на протяжении дня выбор остается ограниченным.

«Больших очередей в столовой можно избежать, разнообразие блюд сократилось, но все равно осталось более чем просто достаточным. Голодным никто не останется»,

— подытожила туристка, посоветовав другим собирающимся в Турцию россиянам адаптироваться к новым реалиям и «не вспоминать, как было раньше».
Ранее российская туристка раскрыла цены на отдых в Турции. По словам путешественницы, слетать на курорт можно за 24 тысячи рублей, включая дорогу, проживание в отеле и завтраки.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 244 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 227,1 тысячи человек, более 5,8 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.
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Новости путешествий , Видео
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