Россияне бросились за билетами на Новый год

Россияне массово бросились покупать билеты на Новый год, в том числе в те страны, авиасообщение с которыми недоступно из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса путешествий «Туту.ру».

Отмечается, что большинство билетов было куплено еще за год — в январе-феврале 2020 года. Затем последовало затишье, вызванное эпидемией, — люди старались не планировать ничего заранее. Это затишье было нарушено в июле-августе. «Сейчас российские путешественники потихоньку снова начинают покупать билеты в Европу и дальнее зарубежье, даже в те страны, об открытии границ с которыми объявлено не было», — отметили исследователи.

Пока что покупка билетов не вышла на «докоронавирусный» уровень: зимой было было забронировано порядка 40 процентов билетов, в июле — свыше 17 процентов, а в августе — 10 процентов. Самыми популярными международными направлениями стали Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук и Прага.

При этом три четверти россиян все же планируют отдых в пределах страны. Лидерами по востребованности стали Москва, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово покупать авиабилеты в Черногорию, прямое авиасообщение с которой все еще официально не восстановлено из-за коронавируса. Средняя стоимость авиабилетов, приобретенных в указанные даты, в одну сторону составила 13 тысяч рублей на человека.