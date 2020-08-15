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Эксперты рассказали, где туристы планируют провести новогодние каникулы 

РИА Новости и ещё 12 25 минут назад
Раскрыты планы россиян на Новый год
Фото: РИА Новости
В июле и августе российские путешественники начали покупать билеты на период новогодних праздников, сообщает Туту.ру.
По данным аналитического центра сервиса путешествий, сейчас ситуация с бронированием билетов на зимние каникулы выглядит так: 25 процентов опрошенных планируют полететь за рубеж, 75 процентов — настроены на отдых в России.
Наибольшей популярностью пользуются билеты из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Также пользователей интересуют Красноярск и Владивосток.
Среди зарубежных направлений респонденты рассматривают возможность поездки в города, об открытии авиасообщения с которыми еще официально не сообщалось. Это Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук, Прага.
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