Раскрыты планы россиян на Новый год

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В июле и августе российские путешественники начали покупать билеты на период новогодних праздников, сообщает Туту.ру.

По данным аналитического центра сервиса путешествий, сейчас ситуация с бронированием билетов на зимние каникулы выглядит так: 25 процентов опрошенных планируют полететь за рубеж, 75 процентов — настроены на отдых в России.

Наибольшей популярностью пользуются билеты из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Также пользователей интересуют Красноярск и Владивосток.

Среди зарубежных направлений респонденты рассматривают возможность поездки в города, об открытии авиасообщения с которыми еще официально не сообщалось. Это Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук, Прага.