На популярном российском курорте выявили очаг чумы 

На популярном у россиян горном курорте — плато Укок — выявили очаг чумы. Об этом сообщил заместитель директора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, передают «Новости Горного Алтая».

Как отметил чиновник, в 2020 году сотрудники станции обнаружили чумные эпизоотии на пяти участках региона: в окрестностях озер Зерлюколь-Нур и Каракуль, Средина Чаган-Узуна, Вершина Калгут, Акалаха и Калгуты.

По словам Мищенко, санитарную службу особенно тревожит обнаружение эпизоотии на плато Укок в граничащем с Монголией Кош-Агачском районе, которое каждый год посещает большое число туристов, а животноводы используют его для зимнего выпаса скота. По его словам, случаев выявления чумных штаммов в этом месте не было с 1958 года.

Также Мищенко настораживает эпидемиологическая ситуация в Монголии, где уже было зарегистрировано десять случаев заболевания людей чумой с двумя летальными исходами.

По словам эксперта, люди заражаются чумой, в первую очередь, при разделке сурков в случае браконьерской охоты на них. Кроме того, подхватить смертельную болезнь можно через укусы зараженных клещей и блох, остающихся в норах грызунов после их гибели от чумы.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили ТАСС, что доступ на плато Укок для туристов в ближайшее время будет ограничен, а находящийся там Сайлюгемский национальный парк прекратит проведение экскурсий. В Кош-Агачском районе республики проводятся «серьезные профилактические работы». Вакцинировано более 18 тысяч человек.

Ранее в августе стало известно, что в двух районах Тувы — в Монгун-Тайгинском и Овюрском кожуунах — выявили широкое распространение возбудителя чумы, общая площадь мезоочагов составила 340,1 квадратного километра.

В июле сообщалось, что в приграничных с Монголией районах Бурятии начали ловить грызунов и проверять на наличие чумного микроба. В Роспотребнадзоре уточнили, что вероятность завезти чуму из Монголии или Китая минимальна, потому что границы закрыты из-за коронавируса, но существует риск распространения инфекции с территории Тувы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные природные очаги заболевания.