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Нетрезвых туристов в Сочи унесло на матрасе в море 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Пьяных туристов в Сочи унесло на матрасе в море
Фото: depositphotos.com
Утром 13 августа в экстренные службы города Сочи обратилась девушка. Она сообщила, что ее мужа и его друга уносит в открытое море на надувном матрасе на пляже «Лазаревский 2».
На место прибыли спасатели, которые установили, что туристы находятся на удалении одного километра от берега. Сотрудники Лазаревского ПСП на катере «Стрингер» отправились на выручку отдыхающим, подняли их на борт судна и эвакуировали их на землю.

«От мужчин чувствовался сильный запах алкоголя»,

— рассказали «Новой Кубани» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россияне скупают билеты в закрытую страну.
Видео дня. В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
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