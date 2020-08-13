Пьяных туристов в Сочи унесло на матрасе в море

Утром 13 августа в экстренные службы города Сочи обратилась девушка. Она сообщила, что ее мужа и его друга уносит в открытое море на надувном матрасе на пляже «Лазаревский 2».

На место прибыли спасатели, которые установили, что туристы находятся на удалении одного километра от берега. Сотрудники Лазаревского ПСП на катере «Стрингер» отправились на выручку отдыхающим, подняли их на борт судна и эвакуировали их на землю.

«От мужчин чувствовался сильный запах алкоголя»,

— рассказали «Новой Кубани» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.