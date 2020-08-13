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Россиян предупредили о режиме эпидемии в Черногории 

Парламентская газета и ещё 6 2 часа назад
Россиян предупредили о режиме эпидемии в Черногории
Фото: Парламентская газета
Министерство иностранных дел РФ предупредило российских туристов, планирующих поездку в Черногорию, что в стране объявлен режим эпидемии из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
С пятницы, 7 августа, российским туристам разрешили въезд в Черногорию. Теперь граждане РФ могут въезжать на территорию балканской республики «без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий».

«Путешественникам необходимо иметь в виду, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала. Этим обстоятельством, в частности, продиктовано у нас сохранение ограничительных и профилактических мер, предельно аккуратный выбор иностранных направлений, открывающихся для авиаперелётов. Применительно к Черногории не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор», — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По её словам, динамика распространения новой коронавирусной инфекции в Черногории имеет волнообразную форму. Это, в свою очередь, не позволяет достоверно судить о реальной эпидемиологической обстановке.
Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за коронавируса. Однако с 1 августа возобновилось авиасообщение с Турцией (Анкара, Стамбул), Великобританией (Лондон) и Танзанией (Занзибар), Кроме того, с 10 августа самолёты будут летать ещё в три турецких города — Анталью, Бодрум и Даламан. Вместе с тем с 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией.
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Новости путешествий , Другое , Мария Захарова , МИД
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