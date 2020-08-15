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«Шесть часов простояли на трассе»: в Сети вспомнили путешествия на машине 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Выкинул из машины посреди трассы»
Фото: depositphotos.com
Пользователи Twitter создали новый тред: люди со всего мира поделились своими воспоминаниями о путешествиях на машине. Они рассказали об особенностях поездок по своей стране. "Рамблер" делится историями туристов.
Началось все с твита жителя США, который сравнил путешествия по Америке и Англии:

"США: Едешь на машине четыре часа — ты все еще в том же штате.

Великобритания: Едешь два часа — местный акцент изменился дважды, у булочек теперь другое название".

Путешественники из других стран подхватили идею американца и пошутили про особенности своей родины:

Венесуэла: "Едете полчаса — налетели на 30 кочек, закончился бензин".

Сингапур: "Едете четыре часа — проехали через всю страну дважды".

Италия: "Едете полчаса — местный диалект поменялся уже пять раз".

Южная Италия: "Вы едете четыре часа. Теперь вы в 50 км от того места, где начали. Машина ломается. Вам плохо".

Бельгия: "Вы ошиблись в поисках супермаркета — вы совсем в другой стране".

У россиян тоже есть свои истории о поездках на машине по стране. Иногда они совсем не смешные и идут не по плану. Россиянка рассказала о недавнем путешествии из Москвы в Крым автостопом:

"К вечеру добрались до Воронежа и начали ловить попутку. Шесть часов простояли на трассе, но никто не останавливался. К часу ночи подъехала фура. Мужчина согласился бесплатно довезти нас до Севастополя. Мы проехали около 700 километров и остановились на заправке поспать. Утром в дороге у водителя сломалась машина, и он резко переменился в лице. Он яростно начал на нас орать, требовать деньги и угрожать. Платить было нечем, и он выкинул нас из машины посреди трассы. Хорошо, что не избил".

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