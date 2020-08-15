«Выкинул из машины посреди трассы»

"США: Едешь на машине четыре часа — ты все еще в том же штате.
Великобритания: Едешь два часа — местный акцент изменился дважды, у булочек теперь другое название".
Венесуэла: "Едете полчаса — налетели на 30 кочек, закончился бензин".
Сингапур: "Едете четыре часа — проехали через всю страну дважды".
Италия: "Едете полчаса — местный диалект поменялся уже пять раз".
Южная Италия: "Вы едете четыре часа. Теперь вы в 50 км от того места, где начали. Машина ломается. Вам плохо".
Бельгия: "Вы ошиблись в поисках супермаркета — вы совсем в другой стране".
"К вечеру добрались до Воронежа и начали ловить попутку. Шесть часов простояли на трассе, но никто не останавливался. К часу ночи подъехала фура. Мужчина согласился бесплатно довезти нас до Севастополя. Мы проехали около 700 километров и остановились на заправке поспать. Утром в дороге у водителя сломалась машина, и он резко переменился в лице. Он яростно начал на нас орать, требовать деньги и угрожать. Платить было нечем, и он выкинул нас из машины посреди трассы. Хорошо, что не избил".