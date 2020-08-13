Пьяных туристов унесло на матрасе в море в Сочи 

В Сочи рано утром в экстренные службы обратилась девушка. Она сообщила, что на пляже "Лазаревский 2" ее мужа и его друга уносит в открытое море на надувном матрасе.

Прибывшие на место спасатели установили, что туристы находятся на удалении одного километра от берега. Специалисты на катере "Стрингер" отправились на выручку отдыхающим и эвакуировали их на землю.

"Подойдя к ним на спасательном катере, сотрудники Лазаревского ПСП подняли их на борт судна и доставили на пляж к родственникам. От мужчин чувствовался сильный запах алкоголя", — рассказали "Новой Кубани" в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как выяснилось, друзья приехали в Сочи из Нижнего Новгорода.