Турагентам сообщили об отмене туров в Доминикану 

В профессиональных группах в Facebook идет обсуждение снятия туров в Доминиканскую Республику: об отмене программы в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции турагентствам сообщил туроператор «Пегас».

«Денежные средства могут быть использованы для приобретения тем же туристом любого туристического продукта под товарным знаком PEGAS Touristik, реализуемого через турагентства, в срок 31.12.2021 г., — уточняется в письме. — В качестве одного из вариантов компания предложила туры в Турцию «в аналогичные или иные даты с вылетом в августе 2020 г. из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан, Бодрум по стоимости, опубликованной нашей компанией на сайте»».

Напомним, что власти Доминиканы заявили о готовности принимать иностранных туристов, в частности и из России, с 1 июля. По прилете пассажирам необходимо сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19, никаких других ограничений на въезд для отдыхающих нет. Тем не менее российские авиакомпании не могут возобновить авиасообщение, так как правительство России еще не внесло Доминикану в список разрешенных направлений.

На этот факт обратили внимание и в «Пегасе».