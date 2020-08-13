Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турагентам сообщили об отмене туров в Доминикану 

TourDom 21 минуту назад
Турагентам сообщили об отмене туров в Доминикану
Фото: TourDom
В профессиональных группах в Facebook идет обсуждение снятия туров в Доминиканскую Республику: об отмене программы в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции турагентствам сообщил туроператор «Пегас».

«Денежные средства могут быть использованы для приобретения тем же туристом любого туристического продукта под товарным знаком PEGAS Touristik, реализуемого через турагентства, в срок 31.12.2021 г., — уточняется в письме. — В качестве одного из вариантов компания предложила туры в Турцию «в аналогичные или иные даты с вылетом в августе 2020 г. из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан, Бодрум по стоимости, опубликованной нашей компанией на сайте»».

Напомним, что власти Доминиканы заявили о готовности принимать иностранных туристов, в частности и из России, с 1 июля. По прилете пассажирам необходимо сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19, никаких других ограничений на въезд для отдыхающих нет. Тем не менее российские авиакомпании не могут возобновить авиасообщение, так как правительство России еще не внесло Доминикану в список разрешенных направлений.
На этот факт обратили внимание и в «Пегасе».

«Мы практикуем конструктивный подход в сложившейся ситуации. Сейчас рейсы ставятся и отменяются за один день. Виной всему — коронавирус. Для туристов у нас две альтернативы — Россия и Турция. Какие еще могут быть предложения, пока нет вариантов, схожих с отдыхом в Доминикане? Мы ориентируемся на общую обстановку с коронавирусом в мире, но для нас всегда главное, чтобы наши клиенты отправились в запланированное путешествие», — прокомментировала ситуацию Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас».

Видео дня. В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
TourDom: последние новости
Турция на низком старте: туристов вооружили памяткой Турция на низком старте: туристов вооружили памяткой Возобновление рейсов на курорты Турции вызывает у турагентов смешанные чувства Возобновление рейсов на курорты Турции вызывает у турагентов смешанные чувства «Сумочка сумочке рознь». Ручную кладь туристов в Турции теперь будет проверять местная полиция «Сумочка сумочке рознь». Ручную кладь туристов в Турции теперь будет проверять местная полиция
Комментарии
Новости путешествий , Анна Подгорная , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Фото из отпуска, которые не должны существовать
Фото из отпуска, которые не должны существовать
Названа самая враждебная к туристам из РФ страна
Названа самая враждебная к туристам из РФ страна
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
11:36
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
Заграница Новости путешествий
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
11:25
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Отдых в России
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
01:03
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение