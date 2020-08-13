Турагентам сообщили об отмене туров в Доминикану 

«Денежные средства могут быть использованы для приобретения тем же туристом любого туристического продукта под товарным знаком PEGAS Touristik, реализуемого через турагентства, в срок 31.12.2021 г., — уточняется в письме. — В качестве одного из вариантов компания предложила туры в Турцию «в аналогичные или иные даты с вылетом в августе 2020 г. из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан, Бодрум по стоимости, опубликованной нашей компанией на сайте»».
«Мы практикуем конструктивный подход в сложившейся ситуации. Сейчас рейсы ставятся и отменяются за один день. Виной всему — коронавирус. Для туристов у нас две альтернативы — Россия и Турция. Какие еще могут быть предложения, пока нет вариантов, схожих с отдыхом в Доминикане? Мы ориентируемся на общую обстановку с коронавирусом в мире, но для нас всегда главное, чтобы наши клиенты отправились в запланированное путешествие», — прокомментировала ситуацию Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас».