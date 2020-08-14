Выяснилось, когда откроют Бали для туристов 

Власти Индонезии не откроют границы для иностранных туристов как минимум до конца нынешнего года. С таким заявлением выступил в четверг министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан во время онлайн-совещания с представителями Ассоциации работодателей.

"Правительство приняло решение сделать акцент на развитии внутреннего туризма для восстановления этого сектора экономики", — сказал Лухут.

По его словам, "власти намерены добиться, чтобы внутренний туризм занимал как минимум 70% в общем объеме [туристической отрасли]". Министр-координатор подчеркнул, что, "таким образом, правительство не планирует открывать границы для иностранных туристов в этом году".

Лухут также отметил, что "в Индонезии проживает немало обеспеченных граждан, которые могут внести свой вклад в восстановление туризма".

"Мы подсчитали, что около миллиона индонезийцев ежегодно путешествуют в соседние Малайзию и Сингапур, тратят там десятки миллиардов долларов, — объяснил министр-координатор. — Правительство хочет добиться, чтобы эти средства расходовались внутри страны".

Власти республики из-за пандемии с конца марта закрыли границы. Между тем губернатор провинции Бали Вайян Костэр в последнее время несколько раз выступал с обещаниями открыть одноименный курорт для иностранцев с 11 сентября.