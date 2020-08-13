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Названы страны, которые откроются для россиян 1 сентября 

Общественная служба новостей и ещё 17 2 часа назад
Названы страны, которые откроются 1 сентября
Фото: Москва24
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, с какими странами Россия возобновит авиасообщение в ближайшее время. С 1 сентября 2020 года границы откроются с большинством стран СНГ. Такое предположение сделали эксперты в материале корпоративного издания «Вестник АТОР».
По их данным, с 1 сентября авиакомпании запустят регулярные рейсы в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению. Отмечается, что 12 августа появилась информация, что Казахстан и Армения готовы открыть границы с Россией.
Для возобновления авиасообщения есть несколько предпосылок. Это стабилизация эпидемиологической обстановки в России и запланированное на сентябрь массовое производство российской вакцины от COVID-19, поясняют эксперты.
Уточняется, что ситуация с коронавирусом улучшилась и в странах СНГ. Также они намерены покупать у России вакцину, что поспособствует восстановлению гуманитарных и деловых связей.
Однако неизвестно, когда для туристов откроется российско-белорусская граница. Рейсы в соседнее государство отменены до 21 августа.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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