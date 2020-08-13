Названы страны, которые откроются 1 сентября

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, с какими странами Россия возобновит авиасообщение в ближайшее время. С 1 сентября 2020 года границы откроются с большинством стран СНГ. Такое предположение сделали эксперты в материале корпоративного издания «Вестник АТОР».

По их данным, с 1 сентября авиакомпании запустят регулярные рейсы в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению. Отмечается, что 12 августа появилась информация, что Казахстан и Армения готовы открыть границы с Россией.

Для возобновления авиасообщения есть несколько предпосылок. Это стабилизация эпидемиологической обстановки в России и запланированное на сентябрь массовое производство российской вакцины от COVID-19, поясняют эксперты.

Уточняется, что ситуация с коронавирусом улучшилась и в странах СНГ. Также они намерены покупать у России вакцину, что поспособствует восстановлению гуманитарных и деловых связей.

Однако неизвестно, когда для туристов откроется российско-белорусская граница. Рейсы в соседнее государство отменены до 21 августа.