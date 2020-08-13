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Раскрыт простой способ обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете 

Lenta.ru 2 часа назад
Найден способ не платить за перевес багажа
Фото: Lenta.ru
Туристы раскрыли простой способ обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете. Своими рекомендациями они поделились на Reddit, пишет Daily Express.
Для того, чтобы не переплачивать за багаж, пользователи портала посоветовали брать с собой на борт тканевые или мягкие сумки, которые всегда можно «визуально уменьшить в размере».

«Можно использовать ремни, чтобы сжать рюкзак до нужного размера, а затем затянуть, и он пройдет по указанным габаритам»,

— также посоветовал один из пользователей.
Как отметил автор материала, в большинстве европейских авиакомпаний пассажирам позволяется брать на борт небольшую личную сумку и кейс для ноутбука. Размеры сумки, как правило, не должны превышать 40 х 20 х 25 или 56 x 45 x 25 сантиметров в зависимости от условий, обозначенных перевозчиком, при этом ручная кладь должна помещаться под впереди стоящее сиденье.
Ранее британские эксперты оценили риски заражения коронавирусом из-за дорожного чемодана. По их словам, твердые непористые материалы, из которых зачастую изготовлены сумки, являются благоприятной средой обитания для инфекции: болезнетворные бактерии могут поддерживать там жизнедеятельность в течение 72 часов.
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