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Российских туристов предупредили об условиях пребывания на турецких курортах 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Россиян предупредили о правилах на курортах Турции
Фото: Lenta.ru
Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью газете «Известия» предупредил российских туристов об условиях и правилах, которые они должны соблюдать во время отдыха на турецких курортах на фоне пандемии коронавируса.
Он отметил, что в Турции продолжают ежедневно фиксировать более тысячи новых случаев заражения инфекцией, поэтому в большинстве турецких городов ношение медицинских масок остается обязательным. За несоблюдение этого правила действует штраф в размере 900 турецких лир (около 9300 рублей). Кроме того, россиянам необходимо покупать расширенные медицинские страховки, которые бы покрывали расходы на медицинские услуги в случае заражения коронавирусом.
Ерхов рассказал, что посольство опубликовало рекомендации для прибывающих в Турцию туристов о том, какой алгоритм действий предусмотрен турецкими властями в различных ситуациях. В частности, из них следует, что «функция обсерваторов возложена на отели, куда направляется турист по оплаченному им турпакету». При этом отели берут на себя обязательство оплачивать все расходы на проживание и питание изолируемого туриста на протяжении 14-дневного карантина, добавил дипломат.
Вместе с тем посол обратил внимание на то, что «до конца непонятно, кто будет оплачивать обратный билет в случае вынужденного пребывания на карантине (не госпитализации) дольше запланированного отдыха. В случае госпитализации эти расходы несет страховая компания».
Ранее российским туристам рассказали о мерах безопасности в отношении отдыхающих в Турции во время пандемии коронавируса. Гид-экскурсовод Рейхан Гюльхисар отметила, что на курортах строго следят за соблюдением ограничений: туристам измеряют температуру в общественных местах и напоминают о необходимости носить маски и дезинфицировать руки.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Согласно последним данным, всего в стране зарегистрировано более 243 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 224,9 тысячи человек, более 5,8 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.
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Новости путешествий , Алексей Ерхов , газета "Известия"
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