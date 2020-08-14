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В Испании ввели новые ограничения из-за пандемии коронавируса 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
В Испании ввели новые ограничения из-за пандемии
Фото: depositphotos.com
Власти Испании решили принять дополнительные меры для сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа.

"Мы решили принять скоординированные действия, — сказал глава ведомства. — Постановляется закрытие дискотек, ночных баров".

Кроме того, по его словам, кафе и рестораны должны закрываться не позднее 01:00 по местному времени (02:00 мск).
Ильа заявил, что в рамках мер борьбы с пандемией также решено запретить потребление алкогольных напитков на улице. Министр добавил, что будет запрещено курение на улице и в других общественных местах, "когда нет возможности соблюдать дистанцию два метра".
С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 337,3 тыс. заболевших, из них свыше 28,6 тыс. пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.
Уровень заражения коронавирусом в Испании снизился по сравнению с показателями апреля. Однако после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.
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