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Стало известно, в какие страны теперь можно улететь через Стамбул 

РИА Новости и ещё 2 42 минуты назад
В какие страны теперь можно улететь через Стамбул
Фото: РИА Новости
Со стыковкой через Стамбул российские путешественники теперь могут улететь в Египет, Кению и Черногорию, сообщает АТОР.
На сегодняшний день, Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов — Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.
Турецкие авиалинии заявили о вылетах в августе более чем по 100 зарубежным направлениям, среди которых есть и те, куда разрешен въезд российским туристам.
Например, в Танзанию турецкий перевозчик заявил три рейса в неделю, а в Швейцарию — 14 рейсов. Впрочем, у россиян будет возможность полететь в Швейцарию с середины августа и прямыми рейсами.
Со стыковкой в Стамбуле самостоятельно можно добраться и до Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх несколько раз в неделю летает турецкий низкобюджетный авиаперевозчик. В расписании стоят десять рейсов в Каир и четыре — в Александрию.
Также в графике аэропорта Стамбула еженедельно — четыре вылета — в Загреб, три рейса в Найроби (Кения) и пять вылетов в Подгорицу (Черногория).
По данным экспертов, чаще всего через Стамбул туристы самостоятельно покупают билеты на Мальдивы: в этом случае при вылете из Москвы их ждут две стыковки — в Стамбуле и Дохе.
В основном организованные туристы летят в Стамбул ради отдыха в Турции. Так, в бронированиях на вылетах в Стамбул у одного крупного туроператора лидируют поездки с отдыхом в Стамбуле или на турецких курортах Средиземного и Эгейского морей.
Как отмечают эксперты, туристов не смущают высокие цены на авиаперевозку. Так, на ближайшие даты билет до Стамбула и обратно может обойтись в 50 тысяч рублей и выше. Однако россияне готовы лететь в Турцию и по таким ценам.
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