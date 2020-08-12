Выяснилось, как туристов в Турции защищают от COVID

Гид-экскурсовод Рейхан Гюльхисар рассказала, какие меры безопасности соблюдают в Турции на фоне пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в эфире на телеканале «Царьград».

По словам гида, на турецких курортах очень строго следят за соблюдением всех правил. Путешественникам напоминают о необходимости носить маски и дезинфицировать руки. Помимо этого, им измеряют температуру в общественных местах. Если она повышена, туриста отправляют в медицинское учреждение, где проводят бесплатное тестирование и при необходимости отправляют на лечение.

«Везде вы будете это видеть (…), это уже норма жизни в стране. Отели заполнены на 30-60 процентов из-за соблюдения социальной дистанции», — рассказала Рейхан Гюльхисар.

Она добавила, что по прилете в Турцию туристы могут оформить бесплатную медицинскую страховку.