В Сочи снова пожаловались на приезжих «голопопиков» 

Жители Сочи снова пожаловались на туристов, разгуливающих по городу в купальниках. Кадры с девушками в бикини на улицах города опубликовали в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

«Когда этот ужас прекратится? В своих городах голыми гуляйте», — написал автор видео.

Пользователи в комментариях разделились во мнениях: одни написали, что устали от приезжих «голопопиков» на улицах города, которые выглядят так, словно у них «украли одежду на пляже», другие отметили, что туристы «везут в город средства» и раскритиковали тех, кто исподтишка снимает их на смартфоны, а затем выкладывает в сеть.