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Выяснилось, как туристов в Турции защищают от COVID 

Lenta.ru 1 час назад
Выяснилось, как туристов в Турции защищают от COVID
Фото: Lenta.ru
Российским туристам рассказали о мерах безопасности в отношении отдыхающих в Турции во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями гид-экскурсовод Рейхан Гюльхисар поделилась в эфире программы «Царьград. Главное» на телеканале «Царьград».
Как отметила Гюльхисар, на курортах строго следят за соблюдением ограничений: туристам измеряют температуру в общественных местах и напоминают о необходимости носить маски и дезинфицировать руки.

«Везде вы будете это видеть (…), это уже норма жизни в стране. Отели заполнены на 30-60 процентов из-за соблюдения социальной дистанции», — рассказала экскурсовод.

По ее словам, в случае, если у туриста обнаружат высокую температуру, его направят в медучреждение, где проведут бесплатное тестирование. Если человек окажется здоров, ему предложат вернуться в отель, если нет — отправиться на лечение. По прилете на курорты туристы могут оформить бесплатную медицинскую страховку, подчеркнула экскурсовод.
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Новости путешествий , Царьград ТВ
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