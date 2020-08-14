Министерство природных ресурсов Краснодарского края ограничило посещение туристами пересохшего еще в начале июля Кипарисового озера в Анапе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В начале июля сообщалось, что Кипарисовое озеро в поселке Сукко под Анапой полностью пересохло из-за продолжительной засухи. Оно является памятником природы. По данным местных властей, ожидается, что озеро восстановится после сезона дождей.

"На памятник природы значительно возросла рекреационная нагрузка. Если раньше туристические группы любовались природным объектом с берега, то сейчас они заходят на территорию произрастания кипарисов, чем наносят большой вред корневой системе и молодой поросли. Для сохранения уникального памятника природы территорию его произрастания пришлось оградить сигнальной лентой", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Краснодарский край кипарис болотный завезли в 1934 году, высадив в искусственно созданный пруд на притоке реки Сукко рядом с поселком Сукко.