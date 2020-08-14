Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдых в Турции стал дешевле для россиян 

Lenta.ru и ещё 33 4 часа назад
Отдых в Турции стал дешевле для россиян
Фото: Lenta.ru
Турецкие отели снизили цены на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как отметил Демура, сейчас в Турции открыто около 40 процентов отелей, при этом их владельцы сделали стоимость размещения для россиян на 20-25 процентов дешевле средней по рынку.

«Сейчас цены на турецкие отели находятся на уровне июня прошлого года. В августе прошлого года средняя цена тура в Турцию находилась на уровне 650 долларов на человека, а в этом году — 500-560 долларов», — пояснил он.

По словам эксперта, ожидается, что до ноября 2020 года на курорты Турции приедут порядка 1,2 миллиона туристов из России. Около 70 процентов общего объема продаж приходятся на новые бронирования, а 30 — на туры, перенесенные из-за пандемии.

«Все рейсы TUI в Турцию до последней недели августа проданы», — подчеркнул Демура, отвечая на вопрос о спросе на туры среди россиян.

Ранее российская туристка раскрыла цены на отдых в Турции во время пандемии коронавируса. По словам путешественницы, слетать на курорт можно за 24 тысячи рублей, включая дорогу, проживание в отеле и завтраки. Россиянка отметила, что выбранная ею гостиница рассчитана на «любителей активного отдыха» и не имеет собственного пляжа.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.
Видео дня. Российские аэропорты, удивляющие всех туристов
Последние новости
Предполагаемую дачу Лукашенко в России передумали продавать Предполагаемую дачу Лукашенко в России передумали продавать Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из Белоруссии Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из Белоруссии ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство
Комментарии
Новости путешествий , Тарас Демура
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый безопасный транспорт для путешествий
Назван самый безопасный транспорт для путешествий
Отдых в Турции подешевел для россиян
Отдых в Турции подешевел для россиян
На российском курорте найден очаг чумы
На российском курорте найден очаг чумы
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
03:45
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
Заграница Новости путешествий
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
11:36
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
Заграница Новости путешествий
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
11:25
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Отдых в России
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
01:03
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение