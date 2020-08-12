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Россияне пожаловались на «обнаглевших» туристов 

Lenta.ru 52 минуты назад
Россияне пожаловались на «обнаглевших» туристов
Фото: Lenta.ru
Жители Бурятии пожаловались на «обнаглевших» туристов, загрязняющих озеро Байкал. Об этом сообщает Infpol.
По информации издания, с началом сезона местные жители стали все чаще выкладывать в социальных сетях фотографии и видеозаписи с приезжими, которые катаются по берегу озера на квадроциклах и моют в нем свои машины.

«Сегодня тем, кто приезжает на священное озеро на автомобилях, оставлять их разрешается лишь в специально оборудованных местах. А вот водоохранная зона — это 200 метров от береговой линии — попадает под табу», — отметил автор портала, добавив, что запреты «не смущают» туристов, и они регулярно нарушают их.

Так, недавно на камеру попал инцидент в селе Гремянчинск, когда одни россияне бросили машину на берегу, а потом «долго не могли выехать», а другие «гарцевали на квадроцикле по воде».

«Вот так мы "ратуем" за чистый берег батюшки-Байкала», — подписал автор снимок в социальных сетях.

В комментариях одна из пользовательниц отметила, что туристы часто заезжают в Байкал на машинах, «не понимая, чем это чревато». «Хорошо, что сейчас мне такие не попадаются, а то сразу превращаюсь в гиену», — написала она.
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