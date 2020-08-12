Власти Казахстана объявили о поэтапном возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, в том числе Россией. Об этом в среду, 12 августа, заявили в министерстве индустрии республики, передает ТАСС.

Так, запуск рейсов из казахстанских городов в другие государства запланирован на 17 августа.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).